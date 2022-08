Terzo album per i Peel Dream Magazine di Joseph Stevens

I Peel Dream Magazine sono un progetto indie pop dell’americano Joseph Thomas Stevens, un artista di talento ammaliato sin da giovane dagli arrangiamenti pop degli Stereolab e dei Beach Boys di Smile.

Joe – così per gli amici – è un musicista capace di realizzare composizioni leggere, suggestive e psichedeliche che si muovono tra folk, bossa e synthpop degli anni ’70 e ’80.

I Peel Dream Magazine sono infatti un progetto unico nel suo genere, in grado di giocare come nessun altro con shoegaze, krautrock e psichedelia.

Il 7 ottobre 2022 uscirà per Tough Love Records Pad, il terzo album dei Peel Dream Magazine dopo gli ottimi Agitprop Alterna del 2021 e Modern Meta Physic del 2018.

Pad è il primo singolo estratto dal nuovo disco, un lavoro concettuale che riflette sull’isolamento e sull’identità. Un brano che racconta la storia immaginaria dei compagni di band di Stevens che lo cacciano dai PDM e la sua lotta per rientrare nel gruppo. (La redazione)

