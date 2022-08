«Will of The People» è il nuovo album dei Muse

1 Minuto

I Muse pubblicano oggi, 26 agosto 2022, il loro nono album in studio dal titolo Will of the People.

Un disco che sta già riscuotendo un ampio consenso da parte della critica per la sua ambizione e per la sua riflessione su un mondo in continuo mutamento.

Interamente autoprodotto dai Muse, l’album di 10 tracce Will of the People è stato anticipato dai singoli Won’t Stand Down, Compliance, la title track Will Of The People e Kill Or Be Killed.

I Muse celebrano l’uscita dell’album pubblicando il video del nuovo singolo You Make Me Feel Like It’s Halloween. (La redazione)