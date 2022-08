Che musica suona nei casinò

4 Minuti

619 Parole

Sia i casinò online che quelli fisici prestano molta attenzione alla musica di sottofondo. Potrebbe sembrare superfluo, ma la giusta musica contribuisce a creare un’atmosfera di gioco distesa e intrigante. Se i giocatori si sentono a proprio agio in un casinò, è anche grazie alla musica. Più si sentono a loro agio e più giocano meglio. In questo articolo vedremo quali canzoni e quali tipi di musica sono più diffusi nei casinò.

Musica e casinò online

In passato nelle sale poker e nei casinò fisici vi erano i cosiddetti Juke-box che con la musica allietavano i giocatori. Con il passare del tempo si sono diffusi maggiormente i casinò online e la musica ha iniziato ad acquisire importanza anche lì. Addirittura molti giocatori, anche quelli dei casinò italiani online, non riescono a concentrarsi bene o a giocare in modo competitivo. Naturalmente ci sono degli stili musicali e delle canzoni in particolare che meglio si adattano all’ambiente dei casinò sia online che tradizionali.

Generi musicali e gioco

I generi musicali più ascoltati nei casinò online migliori sono generi molto famosi e conosciuti. Questo perché la musica ha la capacità di influenzare lo stato d’animo del giocatore, può renderlo addirittura più competitivo. Questo vale soprattutto per i giocatori di Poker. Alcuni di essi non riescono a giocare al meglio senza il giusto sottofondo musicale, anche perché le partite a volte durano molte ore.

I generi più diffusi sono

Musica pop;

Musica rock;

Musica metal.

La musica pop aiuta magari ad essere più rilassati e allegri; mentre la musica rock e metal potrebbero aiutare ad essere mentalmente più carichi per una partita.

Poker e musica

Come abbiamo accennato i giocatori di poker sono molto competitivi e siccome spesso le partite durano molto tempo, necessitano di un giusto sottofondo musicale per tenere alta l’attenzione. Tra le canzoni più ascoltate nei casinò online sicuri o fisici vi sono:

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

What’s Going On – Marvin Gaye

Strawberry Fields Forever – The Beatles

Poker face – Lady Gaga

Si tratta quindi di canzoni sia recenti che meno recenti, cantate ed interpretate da grandi artisti. Molte di queste sono così famose che probabilmente le conoscerete già. Sono canzoni molto energiche, che caricano e spingono il giocatore a fare una bella prestazione.

Casinò e artisti

Abbiamo già analizzato i generi musicali e le canzoni più diffusi nei casinò, adesso tocca agli artisti. Quali sono, quindi, gli artisti più ascoltati?

Tra gli artisti pop più ascoltati vi sono ad esempio Michael Jackson, Prince, Madonna, Elvis Presley e i Coldplay.

Mentre tra gli artisti rock più ascoltati rientrano The Beatles, The Rolling Stone, Queen, David Bowie, Muse e molti altri ancora.

Invece, nella sezione della musica metal troviamo artisti come i Green Day, i Metallica, i Whitechapel e Oceano,

Certamente in ognuno di questi generi gli artisti ascoltati sono veramente tantissimi, noi ne abbiamo nominati solo una piccola parte.

Conclusioni

La musica ha da sempre un ruolo fondamentale nei giochi casinò online, proprio perché riesce ad influenzare le prestazioni dei giocatori. Soprattutto per i giocatori di determinate sezioni di gioco la scelta musicale deve essere corretta. Per certe sezioni di gioco ad esempio è preferibile la musica pop, mentre per altre, ben più competitive, è bene optare per il rock o il metal. A prescindere dal genere musicale scelto, una cosa è certa: si tratta di artisti famosi a livello internazionale e che hanno interpretato dei grandi successi. In questo articolo abbiamo cercato di sintetizzare quelli che fossero gli artisti, le canzoni e i generi musicali più diffusi, ma naturalmente ogni casinò online Italia sceglierà la musica e gli artisti che reputerà più consoni per le proprie sezioni di gioco e i propri giocatori.