La seraficità pop dei Blaue Blume con il nuovo singolo Country

1 Minuto

100 Parole

Sono passati tre anni da quando i Blaue Blume – ora un trio composto da Jonas Smith, Søren Buhl Lassen e Buster Jensen – hanno pubblicato l’album Bell of Wool.

Nel periodo di assenza ciascuno dei tre componenti la band sono stati occupati in altre attività. Buhl Lassen è stato impegnato come produttore, Jensen è stato chitarrista in altre formazioni mentre Smith ha recitato come attore protagonista in un film.

Ora sono di nuovo insieme e questo nuovo singolo dal titolo Country ci riconsegna la formazione danese in tutta la sua seraficità pop. (La redazione)