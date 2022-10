Il programma della XVII edizione della Festa del Cinema di Roma

Si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022 la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo.

Il programma (scaricalo qui) coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento. (La redazione)

