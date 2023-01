«Afterpoem», il nuovo album di Faten Kanaan

1 Minuto

La compositrice, musicista e produttrice Faten Kanaan il 24 febbraio 2023 per Fire Records il nuovo album Afterpoem, anticipato dai primi due singoli Florin Court e Ard Diar.

Afterpoem è il quinto album di Faten Kanaan, un lavoro in cui elettronica e un costrutto dream pop si incontrano creando atmosfere cinematiche misteriose e melodiche.

Il nuovo disco di Faten Kanaan è avanguardia dal gusto smaccatamente pop, in cui le strutture tipiche del minimalismo moderno si amalgamano con influenze barocche e con un uso originale dei synth che danno al disco quell’incredibile tocco “senza tempo” tipico dei grandi compositori e artisti della nostra epoca.

Masterizzato da Heba Kadry, Afterpoem parla di amore per le persone, per la natura e per il mondo che ci circonda.

Faten Kanaan vive a Brooklyn, ma è nata e cresciuta in Germania da una famiglia con origini siriane, palestinesi, giordane e libanesi. (La redazione)

