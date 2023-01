The Prodigy, il tour della band inglese

1 Minuto

L’iconica formazione che ha reso popolare a livello planetario la scena big beat inglese torna finalmente su un palco italiano dopo anni di assenza.

Maxim e Liam Howlett, in arte The Prodigy saranno nel nostro paese per due occasioni da non perdere: mercoledì 17 maggio 2023 all’Alcatraz di Milano e giovedì 18 maggio 2023 al Gran Teatro Geox di Padova.

L’anno scorso i Prodigy hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di The Fat of The Land, l’album che li ha resi celebri grazie a pezzi generazionali come Firestarter, Smack My Bitch Up e Breathe. Ora la band si prepara a tornare in Europa con un tour che includerà le due tappe italiane. (La redazione)

