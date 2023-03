Gli U2 con il nuovo album «Songs of Surrender»

1 Minuto

184 Parole

Esce il 17 marzo 2023, il giorno di San Patrizio, su Island Records e Interscope Records Songs of Surrender degli U2, il nuovo album composto da 40 canzoni ri-registrate e reinterpretate dalla rock band irlandese.

La realizzazione di Songs of Surrender è iniziata nel 2021 e ha attraversato tutto il periodo di blocchi per la pandemia da COVID-19 con il chitarrista The Edge (che ha anche prodotto il disco) e il cantante Bono che hanno lavorato all’album sia da casa che negli studi di registrazione di Londra e Los Angeles.

Songs of Surrender contiene canzoni come With Or Without You, Beautiful Day, Where The Streets Have No Name, One, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Pride (In The Name Of Love), oltre ai brani preferiti dai fan come Stories For Boys, Bad e Desire. Hanno collaborato al nuovo disco anche Brian Eno, Daniel Lanois e Bob Ezrin.

A oggi gli U2 hanno venduto oltre 175 milioni di album, vinto 22 Grammy Award e pubblicato 14 album in studio. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]