La semifinale di andata tra Milan e Inter sarà trasmessa anche in chiaro

2 Minuti

346 Parole

Sul sito di Amazon Prime Video, a proposito del quesito “Quali partite della UEFA Champions League saranno disponibili su Prime Video?” si legge che “in caso di semifinale con una squadra italiana, il match sarà trasmesso anche in chiaro“.

Milan-Inter in chiaro

Pertanto la semifinale di andata di UEFA Champions League 2023 tra Milan e Inter, prevista per mercoledì 10 maggio alle ore 21, sarà trasmessa anche su uno dei canali tv italiani disponibili in chiaro, ovvero che si possono guardare da qualsiasi dispositivo senza sottoscrivere un particolare abbonamento a pagamento.

Su quale canale tv italiano si può vedere in chiaro?

Al momento non si hanno notizie precise su chi trasmetterà in chiaro l’incontro di calcio di andata della Champions League tra Milan e Inter. Amazon Prime Video detiene i diritti di trasmissione della gara in via esclusiva, pertanto dovrà attivare la procedura di cessione che darà vita a un’asta tra le emittenti che si candidano all’acquisto.

In ogni caso, la diretta streaming del match verrà trasmessa a partire dalle 19:30 anche su Prime Video che, però, perde l’esclusiva.

Cosa bisogna fare per vedere la partita su Prime Video

I clienti Amazon Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi.

I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni, successivamente sarà applicato un costo come previsto sul sito di Amazon.

Con Prime Video, su quali dispositivi si può guardare Milan-Inter?

La diretta streaming di calcio si può guardare utilizzando l’app di Prime Video che è disponibile per smartphone, tablet, smart TV e tantissimi altri dispositivi che puoi verificare qui.

Le probabili formazioni di Milan vs Inter

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Bennacer, Leao, Brahim Diaz, Giroudl. All. Stefano Pioli

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

Prendete nota: la semifinale di andata di UEFA Champions League 2023 tra Milan e Inter sarà trasmessa in diretta tv e streaming mercoledì 10 maggio alle ore 21. (La redazione)

