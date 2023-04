Beaches Brew 2023, dal 5 all’8 giugno a Ravenna

1 Minuto

154 Parole

Il duo colombiano Chupame El Dedo, gli italiani So Beast, Eugenia Post Meridiem, Trust The Mask, Sleap-e, Archivio Futuro e il classico dj set finale firmato dal britannico Dj Fitz completano il cartellone della decima edizione di Beaches Brew, a Marina di Ravenna da lunedì 5 a giovedì 8 giugno 2023.



Si aggiungono ai nomi già annunciati Billy Woods, Pongo, l’artista neo-soul contemporanea Liv.e, Lankum, la violoncellista e compositrice guatemalteca Mabe Fratti e molti altri.

Nato nel 2012 sulla spiaggia dell’Hana-Bi, stabilimento balneare sul litorale romagnolo di Ravenna, dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori internazionale, Beaches Brew inaugura ufficialmente l’estate della musica in Italia, ma ha saputo affermarsi in questi dieci anni come uno dei boutique festival più amati e partecipati anche a livello europeo, punto di riferimento per quanto riguarda la sperimentazione e lo scouting di nuovi suoni da tutto il mondo. (La redazione)

Concerti e festival in Italia

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 5 ]