De La Soul con «Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)»

A partire dal 28 aprile 2023 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il brano Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) dei leggendari De La Soul.

Il 3 marzo 2023 è stata una data fondamentale per i De La Soul perché finalmente tutti i loro dischi sono approdati su tutte le piattaforme di streaming.

Questa data segna un momento importante per i fan dell’hip-hop perché possono riscoprire l’impressionante catalogo dei De La Soul: il trio è uno dei gruppi più influenti e innovativi nella storia dell’hip-hop.

Chi sono i De La Soul

Si sono formati nel 1987 e, nel corso degli anni, hanno pubblicato numerosi album acclamati dalla critica. La loro musica è stata elogiata per il suo campionamento creativo, i testi positivi e il suono eclettico ed è anche per questo che continuano a celebrare i loro successi ancora oggi: The Magic Number, è stato presentato durante i titoli di coda del film Marvel campione d’incassi “Spiderman: No Way Home” nel 2021, e il loro album And the Anonymous Nobody…, con David Byrne, Damon Albarn, Usher e Little Dragon, è stato nominato per un Grammy come miglior album rap nel 2017.

I De La Soul continuano inoltre a collezionare sold out durante i loro tour mondiali.

La disponibilità del catalogo completo di De La Soul sui servizi di streaming è stato un momento atteso da tantissimo tempo dai loro fan, che hanno aspettato con impazienza di poter ascoltare la loro musica in streaming: finalmente i fan di vecchia data possono godersi la musica del gruppo nel modo più immediato possibile e il nuovo pubblico, invece, può facilmente scoprire la magia della formazione hip hop statunitense.

I De La Soul incoraggiano tutti ad ascoltare la loro musica in memoria di David Jude Jolicoeur, aka Trugoy the Dove, e per celebrare l’eredità artistica che ci hanno lasciato sin dalla loro formazione.

Il singolo «Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)»

Ring Ring Ring (Ha Ha Hey), estratto dallo storico album De La Soul is Dead del 1991, è un brano divertente e ottimista che rappresenta alla perfezione lo stile distintivo del leggendario gruppo hip-hop.

Con testi accattivanti e ritmo vivace, Ring Ring Ring è una canzone alla quale gli ascoltatori non sapranno certamente resistere, grazie soprattutto all’atmosfera positiva che trasmette, tipica della band. (La redazione)

