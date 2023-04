L’album «Business & Pleasure» dell’eclettica artista canadese Emm Gryner

2 Minuti

Se si dovesse scegliere un solo aggettivo per descrivere la carriera di Emm Gryner sarebbe “eclettica”. L’artista canadese è cantautrice, suona il pianoforte e il basso, scrive libri e insegna.

Con oltre 20 dischi all’attivo, Gryner ha appena pubblicato il suo nuovo album, Business & Pleasure, un conglomerato di quelle che sono state le sue maggiori ispirazioni e, come vedremo, anche collaborazioni.

Business & Pleasure spazia tra Motown, yacht rock e pop rock anni ’70 e primi ’80 e per l’occasione Emm si è avvalsa di un’incredibile squadra di musicisti: il batterista Shannon Forrest (Toto), il tastierista Pat Coil (Michael McDonald), il bassista Larry Paxton (Alison Krauss) e i chitarristi Tom Bukovac (Taylor Swift) e Pat Buchanan (Hall & Oates / Dolly Parton).

Ma facciamo un passo indietro. Emm Gryner vanta una lunga collaborazione con i Def Leppard, prima in qualità di supporter con la sua band Trapper e in seguito come arrangiatrice in studio, ma è conosciuta soprattutto per aver fatto parte della band di David Bowie nei primi anni 2000.

Emm ha infatti accompagnato The Thin White Duke nel tour culminato a Glastonbury (2000) e mantiene un prezioso ricordo del compianto musicista.

C’è un altro aneddoto legato a David Bowie: nel 2013 Emm Gryner ha arrangiato e suonato il piano sulla cover di Space Oddity di Bowie realizzata dall’astronauta Chris Hadfield, che ha girato il videoclip fluttuando nella sua navicella spaziale. Un grande regalo.

Business & Pleasure è il coronamento di tutto ciò che ha reso Emm Gryner l’artista che è oggi.

L’album si apre con la coinvolgente Loose Wig” un mix pop-funk moderno ma dai fiati che rimandano al soul classico.

Seguono i due singoli che hanno preceduto l’uscita dell’album Jack e Valencia, due inni yacht rock che invitano alla resilienza e al miglioramento personale.

Per gli amanti di un sound più blueseggiante c’è Summertime, carico di accordi al pianoforte e claps come preludio a un groove rock. In questo brano c’è una palese strizzata d’occhio a Dancing In The Street di Martha and The Vandellas, famosa anche nella versione di David Bowie e Mick Jagger del 1985.

C’è poi un breve ritorno di fiamma del pop-rock anni 80 con The Chance che apre la strada alla ballata al pianoforte Queen che, con Real Love, costituisce la sezione introspettiva e acustica dell’album.

Ritmi latini si intrecciano alla tromba in sordina di Strangers And Saints mentre Burn The Boats e Don’t Give In sintetizzano lo stile yacht rock che caratterizza il sound di Emm Gryner.

Un album ricco di spunti, Business & Pleasure, da ascoltare tutto d’un fiato sorseggiando un bicchiere di vino nella brezza primaverile. (Adaja Inira)

