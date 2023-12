Le 30 canzoni del Festival di Sanremo 2024

La serata di Sanremo Giovani 2023 ha portato alla luce tutti i 30 Big che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si terrà dal Teatro Ariston da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 202.

Durante la diretta di martedì sera su Rai Uno, i 27 artisti già annunciati da Amadeus qualche settimana fa hanno rivelato con entusiasmo i titoli delle loro singoli, ai quali si sono aggiunti i 3 brani dei vincitori di Sanremo Giovani 2023, per un totale di 30 canzoni.

I titoli delle 30 canzoni di Sanremo 2024

Tra i primi a presentarsi Ghali con Casa mia, mentre Alessandra Amoroso emozionerà con Fino a qui e Gazzelle intrigherà il pubblico con Tutto qui. I Ricchi e Poveri hanno scelto Ma non tutta la vita, mentre Dargen D’Amico si presenterà con Onda Alta.

La rivelazione del Festival sicuramente è Angelina Mango, figlia del leggendario Pino Mango, che canterà La noia, Fred De Palma cercherà invece di entusiasmare i fan italiani del reggaeton con Il cielo non ci vuole e Fiorella Mannoia interpreterà Mariposa.

Loredana Bertè porterà sul palco la sua energia con Pazza, mentre l’amico dei bambini Mr Rain presenterà Due altalene, seguito dal fenomeno rap napoletano Geolier con Io p’ me, tu p’ te.

Dopo diciannove anni tornano sul palco dell’Ariston i Negramaro con l’eloquente Ricominciamo tutto, mentre Rose Villain proporrà Click Boom! e Mahmood, vincitore di due anni fa con Soldi, presenterà al grande pubblico Tuta gold.

E poi ancora Diodato, che dopo il trionfo sa Sanremo 2020 con Fai rumore, torna con una nuova canzone dal titolo Ti muovi; Il Volo con Capolavoro e il fenomeno dell’estate 2023 Annalisa con Sinceramente; Emma, vincitrice dell’edizione 2012, farà ritorno con Apnea, e la coppia Renga e Nek con Pazzo di te.

Chiudono infine la lunga lista i La Sad, oggetto di curiosità per i loro testi controversi, con Autodistruttivo, Irama, reduce da tre partecipazioni, con Tu no, la giovane Big Mama che debutterà tra i campioni con La rabbia non ti basta, Sangiovanni, conosciuto per Farfalle a Sanremo 2022, che porterà Finiscimi, Il Tre con Fragili, Alpha con Vai e Maninni con Spettacolare.

A questi 27 big si aggiungono Clara con Diamanti Grezzi, I Santi Francesi con L’amore in bocca” e i Bnkr44 con Governo Punk.

Giovanni Allevi, il primo ospite

Il palco del Festival di Sanremo 2024 si prepara a ospitare un grande ritorno: Giovanni Allevi, il rinomato pianista italiano, varcherà nuovamente i riflettori il 7 febbraio 2024. Un evento emozionante che si svolgerà in un contesto particolare, poiché Allevi affronta con coraggio la sua battaglia contro il mieloma multiplo.

L’annuncio è giunto direttamente da Amadeus, il direttore artistico e conduttore di Sanremo, giunto a quanto pare alla sua quinta e ultima edizione. La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di musica e non solo, creando un’atmosfera di attesa palpabile.

Cresce l’attesa per Sanremo 2024

L’attesa è alle stelle, e gli appassionati di musica di tutto il paese non vedono l’ora di scoprire chi sarà protagonista della prossima edizione. Amadeus, con la sua consueta maestria, ha promesso una selezione di talenti straordinari, pronti a stupire e conquistare il cuore del pubblico.

In un connubio di emozioni, talento e pura passione musicale, Sanremo 2024 si preannuncia come un evento imperdibile. La data è segnata, gli artisti sono pronti a salire sul palco, e il pubblico è in trepidante attesa di assistere a uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Regolamento e date del Festival

La 74ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Ci saranno delle novità e modifiche, una riguarda anche l’ordine di esibizione degli artisti. Pe esempio, nella prima serata si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara, mentre 15 di loro saranno presenti nella seconda serata e altrettanti nella terza. Se siete interessati all’intero regolamento di Sanremo 2024, lo potete consultare attraverso questo link.

Insomma, cresce l’attesa per un Festival della Canzone Italiana che si prepara ad accogliere una varietà di talenti e generi musicali, promettendo emozioni e sorprese per il pubblico di tutto il mondo. (La redazione)