Vasco Brondi tra musica, scrittura e luoghi interiori

Un segno di vita, edito da La Nave di Teseo, è il nuovo libro di Vasco Brondi che racconta la genesi dell’omonimo album pubblicato nel 2024 dal cantautore e scrittore di Ferrara. Un racconto intimo e sfaccettato che si snoda in luoghi e momenti diversi, dove le canzoni prendono forma e si trasformano in altro.

Un viaggio tra spazi e stati d’animo

Il libro, che ha come sottotitolo Piccolo manuale di pop impopolare, si presenta come un diario di viaggio, non solo geografico ma soprattutto emotivo. Le pagine si aprono su un universo fatto di rifugi in alta montagna, seminterrati cittadini, isole dove la primavera è eterna e appartamenti avvolti dalla nebbia invernale. Ogni luogo diventa uno spazio in cui le idee si scontrano, si evolvono, si radicano. È proprio in questi ambienti contrastanti che prende vita l’album, con la scrittura e la registrazione che si intrecciano, dando forma a un processo creativo che si svela piano piano.

Oltre la musica: appunti e pensieri

Non si tratta solo di canzoni ma di tutto ciò che le circonda: impressioni, ricordi, riflessioni e momenti di conflitto. Novantasei pagine dense du appunti e “segni” di un percorso che si muove parallelo alle registrazioni. Le parole di Brondi sembrano spillate direttamente dal flusso dei pensieri, offrono un ritratto vivo e senza filtri di quello che significa dare vita a un lavoro artistico. Non è solo un racconto, ma un vero e proprio scavo nella genesi dell’opera, che permette di capire come la musica diventi qualcosa di più, un’esperienza che supera il confine sonoro.

La continuità di un percorso artistico

Un segno di vita si inserisce in un percorso di lavoro e riflessione che Vasco Brondi porta avanti da anni, con un’attitudine che mescola scrittura e musica in modo organico. Dopo il lungo viaggio con Le Luci della Centrale Elettrica e una serie di pubblicazioni tra libri e album, questo nuovo capitolo rappresenta una sintesi, un momento di bilancio e al tempo stesso di apertura verso ciò che verrà. La scrittura qui è vibrante e mai statica, un intreccio di poesia e silenzi che accompagna la vita del disco fino alla sua nascita e oltre.

In definitiva, il libro Un segno di vita. Piccolo manuale di pop impopolare offre uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte della creazione artistica di Vasco Brondi, un invito a immergersi nelle atmosfere e nei pensieri che stanno dietro a un album che parla di vita, cambiamenti e segni lasciati nel tempo. (La redazione)