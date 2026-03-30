Home ARTICOLI Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico
Categorie: ARTICOLINEWS

Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico

Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico e l’attenzione collettiva. Analizziamo le notizie più rilevanti, le priorità mediatiche e le tendenze che influenzano opinione, conversazioni e percezioni sociali. Scopri quali argomenti dominano l’informazione tra media tradizionali, piattaforme digitali, blog e canali online.

Pubblicato da
REDAZIONE
30 Marzo 2026

Agenda setting

Ogni giorno, l’agenda setting contribuisce a definire le priorità del confronto collettivo, mettendo in evidenza alcune notizie rispetto ad altre e guidando così l’attenzione dell’opinione pubblica. I media quindi non dicono direttamente alle persone cosa pensare, ma selezionano i temi su cui concentrarsi, stabilendo quali questioni meritano spazio e continuità. Questo processo riguarda non solo le grandi testate, ma anche le piattaforme digitali, i blog e i canali online, che amplificano o seguono le tendenze più rilevanti. Di conseguenza, le notizie di maggiore visibilità diventano il punto di riferimento del dibattito quotidiano, influenzando conversazioni, percezioni e priorità sociali. Andiamo a vedere quali sono le notizie e temi di oggi che stanno catturando l’attenzione pubblica.

Trova su Amazon il prodotto che stai cercando

Le notizie e i temi del giorno

  • Guerra in Iran, news. Tre soldati Unifil morti in Libano. Trump: “Senza accordo distruggeremo Kharg” – la Repubblica
    Guerra in Iran, news. Tre soldati Unifil morti in Libano. Trump: “Senza accordo distruggeremo Kharg”  la RepubblicaGuerra Iran, intercettato da Nato missile verso Turchia. Unifil: tre soldati morti. LIVE  tg24.sky.itMedio Oriente: Quarto missile dall'Iran verso la Turchia, intercettato dalla Nato. Morti tre soldati Onu in Libano in poche ore – LIVEBLOG  ANSAIl solito Trump di inizio settimana  Corriere della SeraIran: Madrid chiude spazio aereo a velivoli Usa coinvolti guerra  AGI
  • Prof accoltellata: 'Un altro alunno ha cacciato a calci l'aggressore' – tg24.sky.it
    Prof accoltellata: 'Un altro alunno ha cacciato a calci l'aggressore'  tg24.sky.itLa professoressa accoltellata, una nuova lettera: «Ho perso quasi un litro e mezzo di sangue in poco tempo. Un altro alunno mi ha difesa. Grazie a tutti i donatori»  Vanity Fair ItaliaChiara Mocchi: «Sono viva grazie a un altro mio alunno e al sangue dei donatori»  L'Eco di BergamoPaolo Crepet e il 13enne che ha accoltellato la prof: «Via i social per i ragazzi, più libri illustrati per i bambini. Diritto di voto da 16 anni per responsabilizzare tutti questi giovani»  Corriere del Veneto++ Dimessa nel pomeriggio la prof accoltellata da studente 13enne ++  ANSA
  • Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sulla sesta stagione di Imma Tataranni – DiLei
    Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sulla sesta stagione di Imma Tataranni  DiLeiImma Tataranni, finale di stagione. La trama dell’ultima puntata, tra cadaveri e ritorni di fiamma  la RepubblicaImma Tataranni, il finale: addio di Vanessa Scalera, trasferimento a Milano e ritorno di fiamma con Pietro (ma la serie continuerà?)  Vanity Fair ItaliaVanessa Scalera lascia Imma Tataranni: la serie di Rai 1 si ferma definitivamente  Il Fatto QuotidianoAscolti tv ieri 29 marzo, chi ha vinto tra 'Imma Tataranni' e 'Chi vuol essere milionario'?  Adnkronos
  • Cavalletti a Roma, nel bar pasticceria di viale Parioli «cibi scaduti e allacci abusivi»: multa, denuncia e attività sospesa – Corriere Roma
    Cavalletti a Roma, nel bar pasticceria di viale Parioli «cibi scaduti e allacci abusivi»: multa, denuncia e attività sospesa  Corriere RomaCavalletti, alimenti scaduti e furto di energia da 360mila euro nella pasticceria di viale Parioli  la RepubblicaCibi scaduti e allacci abusivi: sospeso bar pasticceria ai Parioli  RaiNewsIl bar pasticceria con cibi scaduti e allacci abusivi: "Furto di corrente per 360mila euro"  today.itRoma: Mussolini (FI), furto energia elettrica pasticceria Parioli vicenda grave  romadailynews.it
  • Forbidden Fruit 3, anticipazioni 31 marzo sera: Yildiz si sente tradita – Mediaset Infinity
    Forbidden Fruit 3, anticipazioni 31 marzo sera: Yildiz si sente tradita  Mediaset InfinityForbidden Fruit 3, puntata oggi 30 marzo: Nadir socio di Halit  Mediaset InfinityForbidden Fruit, le anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026  La Gazzetta dello Sport“Forbidden fruit”, le trame dal 30 marzo al 5 aprile 2026  TV Sorrisi e CanzoniForbidden Fruit 3, le trame dal 6 all'11 aprile  Mediaset Infinity
  • Idrogeno green, Ue promuove l’Italia: piano da 6 miliardi per trasporti e industria – QuiFinanza
    Idrogeno green, Ue promuove l’Italia: piano da 6 miliardi per trasporti e industria  QuiFinanzaOk Ue all'Italia ad aiuti di Stato da 6 miliardi per l'idrogreno green  ANSAUe, la Commissione approva aiuti di Stato italiani da 6 miliardi per l'idrogeno rinnovabile  Borsa ItalianaEnergia, la doppia dote anti-speculazione. Caccia al gas e cuscinetto di emergenza  Il MessaggeroEnergia. Dossi (H2IT): “Via libera Ue a programma idrogeno rinnovabile consolida ruolo strategico Italia”  il Giornale
  • Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo complici, ma il confronto spietato è inevitabile – DiLei
    Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo complici, ma il confronto spietato è inevitabile  DiLeiPapa Leone XIV a Monaco: "Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono pace"  tg24.sky.itCarolina, Stéphanie, i nipoti Pierre, Louis e i cugini americani: le famiglie Grimaldi (e Wittstock) ad accogliere il Papa  Corriere della SeraBeatrice Borromeo, il velo nero di pizzo Chantilly è un segno di eleganza solenne per l'incontro con Papa Leone XIV a Monaco  Vogue ItaliaLeone di Monaco. Nella dimora dei ricchi a parlar di redistribuzione della ricchezza (di P. Schiavazzi)  HuffPost Italia
  • Meloni va avanti, il primo obiettivo è la legge elettorale. E avvisa: niente scherzi oppure si vota – Corriere Roma
    Meloni va avanti, il primo obiettivo è la legge elettorale. E avvisa: niente scherzi oppure si vota  Corriere RomaGoverno, ipotesi rimpasto: spunta opzione Zaia. Tajani: "Nessuno pensa a voto anticipato"  tg24.sky.itL’idea di elezioni a ottobre. Sul rimpasto tensione in FdI. Salvini convoca il partito  la RepubblicaMeloni riflette sul rimpasto: 'Il governo continuerà sulla sicurezza'  ANSANiente urne, sì al rimpasto. I dubbi di Meloni per il futuro  Domani
  • Caso Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia “riciclava soldi del clan Senese” – la Repubblica
    Caso Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia “riciclava soldi del clan Senese”  la RepubblicaIndagine sulla società dei Caroccia, 'hanno utilizzato i soldi del clan Senese'  ANSADelmastro rischia la «censura»: mercoledì il voto del Comitato etico di Montecitorio sulla sua condotta. E intanto lui aggiorna la sua dichiarazione patrimoniale  Corriere RomaDelmastro e il caso bisteccheria, “Mauro e Miriam Caroccia hanno reinvestito nel ristorante i soldi del clan Senese”  Il Fatto QuotidianoCaso Delmastro, nell'indagine su società Caroccia emerso utilizzo di soldi del clan Senese  RaiNews
  • Bonus asilo nido, domanda unica fino ai 3 anni: gli importi e le novità Inps – QuiFinanza
    Bonus asilo nido, domanda unica fino ai 3 anni: gli importi e le novità Inps  QuiFinanzaBonus Nido 2026: addio al rinnovo annuale, la domanda all'Inps diventa automatica  Tgcom24Nuove regole sui bonus asili nido, genitori contro la Regione: “Una discriminazione”  la RepubblicaIl bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accesso  LatinaTodayBonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPS  Orizzonte Scuola Notizie
  • Dopo 4 giorni dalle dimissioni Daniela Santanchè esce dalla chat dei ministri: l’addio stizzito – Il Fatto Quotidiano
    Dopo 4 giorni dalle dimissioni Daniela Santanchè esce dalla chat dei ministri: l’addio stizzito  Il Fatto QuotidianoSantanchè dopo le dimissioni: "Grazie alla squadra del ministero, da soli non si vince"  tg24.sky.itSantanchè dalla villa in Versilia: “L’unica cosa certa è che non lascio FdI, sono sempre con Meloni”  la RepubblicaLa Versilia blindata di Daniela Santanchè, domenica in famiglia: «Non lascio FdI e sto sempre con Giorgia»  Corriere FiorentinoLa Pitonessa e il Generale Santanchè sta già preparando la sua vendetta nei confronti di Meloni  Linkiesta.it
  • La supercar da 500 CV della tragedia che ha scosso Milano – Virgilio
    La supercar da 500 CV della tragedia che ha scosso Milano  VirgilioLorenzo Persiani, l'incidente a Milano e la Porsche con targa tedesca lanciata ad alta velocità: le due ragazze in un posto solo, la carambola di 150 metri  Corriere MilanoIncidente in centro a Milano, si schianta con la Porsche contro le auto in sosta: morto Lorenzo Mattia Persiani  MilanoTodayMorto a 21 anni al volante di una Porsche noleggiata: Lorenzo Mattia Persiani e il sogno spezzato di fare il dentista  Il GiornoMilano, Porsche si schianta contro le auto in sosta: chi era il 21enne morto  Tgcom24
  • Gino Paoli, che imbarazzo la serata in suo onore (specie se confrontata con quella dedicata alla Vanoni) – Corriere della Sera
    Gino Paoli, che imbarazzo la serata in suo onore (specie se confrontata con quella dedicata alla Vanoni)  Corriere della SeraEsiste un videogioco ispirato alla canzone “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli  ArtribuneL'omaggio di Rai Cultura a Gino Paoli  Rai.itGianni Morandi ricorda Gino Paoli a Che tempo che fa: "Lui ci convinse. Ci disse 'ragazzi, il Cantagiro è bellissimo"  Il Fatto QuotidianoGino Paoli, a chi andrà l'eredità  tg24.sky.it
  • Terrorismo, arrestato 17enne di Pescara: programmava una strage in una scuola e altri attentati. Perquisizioni a Perugia e in 4 regioni – Corriere Roma
    Terrorismo, arrestato 17enne di Pescara: programmava una strage in una scuola e altri attentati. Perquisizioni a Perugia e in 4 regioni  Corriere RomaStrage a scuola pianificata, arrestato 17enne: manuali per armi e contatti neonazisti  Tgcom24“Faccio una sparatoria e poi mi ammazzo”: il piano del 17enne che inneggiava a Filippo Turetta  la RepubblicaTerrorismo, manuali per costruire armi: 17enne arrestato a Perugia  tg24.sky.itCos’è il gruppo suprematista “Werwolf Division” che nel 2024 mise nel mirino anche Giorgia Meloni  La Stampa
  • Citisina, nuovo farmaco per smettere di fumare: di cosa si tratta – tg24.sky.it
    Citisina, nuovo farmaco per smettere di fumare: di cosa si tratta  tg24.sky.itLotta al tabagismo, da una pianta il primo farmaco rimborsato per smettere di fumare  RaiNewsCitisina, il farmaco rimborsato dal Ssn che facilita la cessazione del fumo con un protocollo di 25 giorni  Il Sole 24 ORECitisina: come funziona il farmaco per smettere di fumare  la RepubblicaCitisina per smettere di fumare, adesso il nuovo farmaco può essere rimborsato dal SSN  Corriere della Sera
  • Terremoto tra le toghe moderate: Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente – Il Foglio
    Terremoto tra le toghe moderate: Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente  Il FoglioGiustizia, Giuseppe Tango eletto nuovo presidente Anm: ecco chi è  tg24.sky.it"La campagna furto di verità. Brutta strada, non è la mia"  il GiornaleAnm, l'addio di Natalia Ceccarelli: «Sulla riforma un furto di verità: ecco perché lascio»  Il DubbioPunto stampa del nuovo Presidente, Giuseppe Tango, a margine del Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM)  Radio Radicale
  • Anche Tim abbandona le torri Inwit: cosa sta succedendo – Libero
    Anche Tim abbandona le torri Inwit: cosa sta succedendo  LiberoInwit, Tim invia la disdetta all’msa da agosto 2030: aperti a trattare. La towerco: priva di fondamento  Milano FinanzaFastweb+Vodafone e Tim dicono addio a Inwit per le torri della rete mobile  HuffPost ItaliaDopo Fastweb + Vodafone, anche Tim va allo scontro e prepara il divorzio dalle torri di Inwit  Il Fatto QuotidianoTim-Inwit, muro contro muro: anche l'ex Telecom vuole chiudere l'accordo di servizio con la società delle torri  Corriere della Sera
  • Meteo, tornano pioggia e temporali: le previsioni per Pasqua e Pasquetta – tg24.sky.it
    Meteo, tornano pioggia e temporali: le previsioni per Pasqua e Pasquetta  tg24.sky.itProtezione civile, in arrivo forti venti e neve a quote collinari  ANSAPrevisioni meteo, colpo di coda invernale: temporali, vento forte e neve a bassa quota al Centro Sud  la RepubblicaMeteo – Imminente peggioramento. Da stasera ciclone freddo con pioggia, vento forte e neve in collina. I dettagli  3BMeteoTorna il maltempo con venti forti e nevicate in Abruzzo, emessa allerta gialla  IlPescara
  • Tfs e Tfr dipendenti pubblici, l’Inps riduce i tempi di pagamento a 9 mesi – QuiFinanza
    Tfs e Tfr dipendenti pubblici, l’Inps riduce i tempi di pagamento a 9 mesi  QuiFinanzaTFR e TFS, cambiano i tempi di pagamento ma non per tutti: le novità  tg24.sky.itTFS e TFR dipendenti pubblici, tempi più brevi dal 2027. Cosa cambia anche per la scuola: le novità nella circolare INPS  Orizzonte Scuola NotiziePensioni, Dal 2027 il TFS arriva prima  Pensioni OggiPensione in arrivo? Pagamento TFS e TFR nel pubblico: chi incassa prima, chi aspetta  Investireoggi –
  • Spread Btp-Bund a 96 punti base, raccolti oltre 21 miliardi nelle aste di fine mese – QuiFinanza
    Spread Btp-Bund a 96 punti base, raccolti oltre 21 miliardi nelle aste di fine mese  QuiFinanzaLo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude stabile a 95 punti  ANSA*** BTp: spread chiude in calo a 94 punti, rendimento sotto il 4%  Il Sole 24 OREI bond ora rendono di più tra rischi e opportunità  Il Giornale di VicenzaLe ultime decisioni delle agenzie di rating sull’Italia  Il Sole 24 ORE

Che cos’ l’agenda setting

La teoria dell’agenda setting riguarda il modo in cui i mass media influenzano la percezione pubblica delle questioni rilevanti. In particolare, si basa sull’idea che i media non dicano alle persone cosa pensare, ma piuttosto su quali argomenti concentrare l’attenzione. Questo processo si fonda sulla selezione delle notizie e sulla loro visibilità, elementi che contribuiscono a definire le priorità del dibattito pubblico. Inoltre, tale prospettiva è stata sviluppata da studiosi della comunicazione e continua a essere centrale per comprendere il ruolo dei media tradizionali e digitali.

La teoria dell’agenda setting e il trasferimento di salienza

Il principio chiave dell’agenda setting è il cosiddetto salience transfer, cioè la capacità dei media di rendere alcune notizie più rilevanti rispetto ad altre. Di conseguenza, un tema può passare dall’agenda privata dei singoli a quella pubblica di interesse generale.

Secondo gli studi di Maxwell McCombs e Donald Shaw, insieme a contributi di T. E. Patterson e Robert McLure, il pubblico partecipa a un dibattito che si sviluppa intorno a questioni considerate prioritarie. Tuttavia, l’agenda nasce da una mediazione tra le proposte delle élite politiche e le aspettative dell’opinione pubblica.

Inoltre, diversi gruppi cercano di imporre la propria visione, mentre i media selezionano i temi in base a pressioni e criteri professionali. Pertanto, maggiore è lo spazio dedicato a una questione, maggiore sarà il riconoscimento pubblico ricevuto. Questo approccio non è nuovo. Già Paul Lazarsfeld aveva sostenuto che i media contribuissero a strutturare i problemi sociali. Successivamente, la sociologia della comunicazione ha ripreso questo tema, collegandolo anche alle riflessioni della Scuola di Francoforte e alla teoria della spirale del silenzio di Elisabeth Noelle-Neumann.

Oggi, la teoria si applica non solo ai media tradizionali, ma anche ai blog e alle riviste online. Tuttavia, secondo l’effetto cascata, i media digitali tendono a seguire le priorità delle grandi testate e dei network televisivi. Infatti, inseguono i temi più visibili per attrarre pubblico e monetizzare attraverso le parole chiave più ricercate.

Limiti empirici e modelli alternativi

Nel tempo, numerosi studi hanno cercato di dimostrare un rapporto causale tra media e opinione pubblica. Per verificare questa relazione, è necessario considerare variabili come il contenuto delle proposte, i cambiamenti di opinione, l’attenzione mediatica e il consumo dei media. Tuttavia, molte ricerche si sono rivelate inconcludenti.

Alcune analisi hanno confermato la plausibilità teorica del modello. Tuttavia, non è mai stato possibile dimostrare con certezza la capacità di un singolo gruppo di potere di determinare le priorità pubbliche. Inoltre, la teoria risulta ambigua nel descrivere i meccanismi di influenza tra gruppi d’interesse, media e pubblico.

Per questo motivo, sono stati proposti modelli alternativi. In alcuni casi, si sostiene che gli interessi del pubblico possano modellare le scelte dei media e delle élite politiche. Pertanto, una ipotesi plausibile riguarda la confluenza delle tre agende. In altre parole, l’agenda pubblica potrebbe derivare dall’interazione tra cittadini, politica e sistema mediatico, senza che uno di questi attori imponga un controllo assoluto.

Agenda setting, gatekeeping e media digitali

Un modello applicato ai media scritti evidenzia il ruolo della redazione e dei singoli giornalisti. Ogni redattore possiede una visione personale del mondo e, di conseguenza, una propria agenda soggettiva. Questo elemento porta a una distorsione inconsapevole nella selezione delle notizie.

Inoltre, le routine produttive influenzano la raccolta delle informazioni, la selezione e la presentazione dei contenuti. Durante queste fasi, intervengono diversi criteri:

  • criteri sostantivi di notiziabilità
  • criteri legati al prodotto
  • criteri relativi al mezzo
  • criteri collegati al pubblico
  • criteri legati alla concorrenza

Di conseguenza, nessun medium può evitare di stabilire priorità. Infatti, deve mediare tra esigenze del pubblico, pressioni politiche e obiettivi editoriali. Questo fenomeno è più evidente nei grandi conglomerati, ma riguarda anche piccole riviste e blog.

Nel contesto digitale, la rete non rappresenta un’eccezione. Tuttavia, la frammentazione dei gatekeeper rende meno visibile il fenomeno. La vera novità consiste nella quantità di media disponibili. Questa pluralità favorisce un possibile pluralismo informativo. Inoltre, ogni blogger contribuisce a modificare l’agenda collettiva, dando maggiore o minore attenzione a determinati fatti.

Conclusione

La teoria dell’agenda setting resta uno strumento utile per comprendere il rapporto tra media e opinione pubblica. Tuttavia, le evidenze empiriche non permettono di attribuire un potere assoluto ai media. Al contrario, emerge un sistema complesso e dinamico, in cui interessi politici, aspettative sociali e logiche editoriali si influenzano reciprocamente.

Inoltre, il mondo digitale ha ampliato il numero degli attori coinvolti. Di conseguenza, la pluralità delle fonti rappresenta una possibile risposta ai limiti strutturali dell’informazione, pur senza eliminare completamente le distorsioni. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 30 Marzo 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
30 Marzo 2026

Articoli recenti

20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

30 Marzo 2026

Kanye West dal vivo in Italia nel 2026

30 Marzo 2026

Frank Zappa, genio e sregolatezza

30 Marzo 2026

Duran Duran, tre concerti in Italia nell’estate 2026: ecco le date

30 Marzo 2026

Fantastic Negrito torna in Italia nell’estate 2026 con due concerti speciali

30 Marzo 2026

Music news: notizie sulla musica aggiornate in tempo reale

30 Marzo 2026