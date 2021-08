Nel corso degli ultimi tre decenni Gary Louris, grazie soprattutto ai Jayhawks, si è costruito una reputazione unica nella scena rock americana, come musicista, autore e produttore.

In passato ha lavorato producendo e scrivendo musica per artisti vincitori di premi Grammy come Tedeschi Trucks Band e The Chicks, oltre ad aver collaborato con artisti come The Black Crowes, Uncle Tupelo, Joe Henry, Counting Crows, John Hiatt, Lucinda Williams, Roger McGuinn, Nickel Creek e The Wallflowers.



Jump for Joy, il suo nuovo album pubblicato il 4 giugno 2021 per Thirty Tigers, arriva a breve distanza dall’ottimo XOXO dei Jayhawks. (La redazione)

