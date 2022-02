Il pop dai toni avanguardistici della musicista e produttrice di New York Barrie Lindsay

1 Minuto

Barbara è il secondo album di Barrie, seguito dell’ottimo Happy to Be Here del 2019 (uscito sempre per Winspear) ed ennesima prova delle capacità di questa artista dal tocco unico, vicina tanto all’eleganza casio pop delle concittadine Au Revoir Simone, quanto ai linguaggi avanguardistici di Jenny Hval e Kate NV.

In uscita il 25 marzo 2022, Barbara è anticipato dal nuovo singolo Jenny, un brano autobiografico che parla dei primi giorni di innamoramento tra Barrie e la sua compagna e attuale moglie Gabby.

Jenny dipinge un giovane e tenero amore con armonie di synth morbide e avvolgenti. (La redazione)