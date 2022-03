2 Minuti

253 Parole

Tom Rogerson, tra i più apprezzati compositori classici contemporanei, il 25 marzo 2022 pubblicherà per Western Vinyl il nuovo album Retreat to Bliss.

Retreat to Bliss è il nuovo album di Tom Rogerson dopo il disco collaborativo Finding Shore realizzato nel 2017 con Brian Eno.

Tom Rogerson ha composto il nuovo lavoro durante un periodo di cambiamenti della sua vita, incluso un trasferimento nel Suffolk da Berlino. I brani di Retreat to Bliss sono stati scritti in una chiesa vicino alla casa dei suoi genitori.

“Il pianoforte è stato un compagno per tutta la mia vita, il mio confessore, il mio migliore amico e anche il peggior nemico. Gli ultimi anni hanno portato nella mia vita tante gioie e dolori, ma anche cambiamenti. La mia risposta è stata quella di ritirarmi in un luogo che conoscevo bene e lavorare solo con il pianoforte e la mia voce. Il titolo del disco nasce da questo ed è il mio primo vero album solista”. Tom Rogerson

Tom Rogerson è del Suffolk, Inghilterra, e ha studiato alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Dopo gli studi si è traferito prima a New York City, dove ha suonato jazz con Reid Anderson, in seguito a Berlino dove ha fondato i Three Trapped Tigers, in cui canta e suona il piano e le tastiere. (La redazione)

