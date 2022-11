Oneida. Tutte le date dal vivo della band statunitense

2 Minuti

Quattro anni dopo l’uscita di Romance, gli Oneida tornano con Success, il loro ultimo album in studio, e il tour in Italia a marzo 2023 sarà l’occasione per presentarlo.

Gli Oneida vivono al confine tra il mondo punk, psichedelico e rock di New York City e quello sperimentale dell’arte.

Un serraglio di influenze musicali che prendono spunto dai Velvet Underground, dall’euforia da tastiera dei Clean passando per il lirismo paranoico di Suicide e il vertiginoso colpo di Roadrunner dei Modern Lover.

Siamo stati nei boschi per molto tempo, facendo cose molto impegnative, incasinate e psichedeliche, ora, condividendole con il mondo , ci aspettiamo che le persone tengano il passo. Kid Millions

I cinque componenti della band statunitense si destreggiano tra un’ampia varietà di progetti musicali: il batterista Kid Millions ha suonato con gli Spiritualized, Royal Trux e Boredoms e pubblica composizioni da solista sia a suo nome che con lo pseudonimo Man Forever; Shahin Motia ha fondato il gruppo noise-punk degli Ex Model e attualmente suona negli Knyfe Hits; Fat Bobby ha attualmente una band chiamata New Pope e con Kid Millions si esibiscono e pubblicano musica sotto il nome di People of the North.

Tre le date degli Oneida in Italia: il 17 marzo 2023 al Freakout di Bologna, il 18 marzo 2023 al Raindogs Club di Savona e il 19 marzo 2023 al Circolo Magnolia di Milano.

Di seguito tutte le date dei concerti in programma della formazione a stelle e strisce di rock sperimentale e psichedelico. (La redazione)

Oneida

Invisible Wind Factory , Liverpool, UK

Oneida

Crofters Rights Bristol , Bristol, UK

Oneida

Studio 9294 , London, UK

Oneida

Botanique , Amsterdam, Netherlands

Oneida

Urban Spree , Berlin, Germany

Oneida

Kantine , Nuremberg, Germany

Oneida

Ptr , Geneva, Switzerland

Oneida

Freakout Club , Bologna, Italy

Oneida

Raindogs House , Savona, Italy

Oneida

Circolo Magnolia , Segrate, Italy