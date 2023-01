«In Embudo», l’album d’esordio di Mary Elizabeth Remington

2 Minuti

Realizzato in compagnia degli amici Adrianne Lenker e James Krivchenia dei Big Thief e Mat Davidson dei Twain, il 10 febbraio 2023 esce per Loose Music In Embudo, l’album d’esordio della folksinger Mary Elizabeth Remington.

La Remington è cresciuta nelle campagne di Hardwick, Massachusetts, in una piccola casa insieme ai genitori e al fratello. È sempre stata un’anima creativa, dipingendo e realizzando opere d’arte durante la sua infanzia e alla fine si è laureata alla MassArt.

In seguito ha viaggiato e lavorato la terra nelle fattorie, nelle cave di pietra per tagliare la pietra e nei fiumi e negli oceani per scavare l’argilla, trovando un significato ricco e una potente metafora per le sue storie e canzoni.

Nell’estate del 2013 Mary ha trascorso una settimana al Kerrville Folk Festival e ha cantato per la prima volta le sue canzoni davanti a un pubblico. Questa avventura le ha fatto venire l’idea di registrare il suo primo disco.

Come scrivevamo all’inizio, oltre alla voce di Mary Elizabeth Remington, partecipano al disco Adrianne Lenker (chitarra acustica, voce) Mat Davidson (chitarra steel, chitarra acustica, basso elettrico, voce) e James Krivchenia (percussioni).

Registrato dal vivo con un semplice 4 tracce, in una baita lungo il fiume Rio Grande a Embudo, New Mexico, tutte le canzoni di In Embudo sono state scritte da Mary Elizabeth Remington. (La redazione)

