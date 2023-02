Emma Tricca con Christodora House, il secondo singolo che anticipa l’album Aspirin Sun

A cinque anni di distanza dallo splendido St. Peter (qui la nostra intervista), la cantautrice italiana di stanza a Londra, Emma Tricca, sta per tornare sulla scena con un nuovo album intitolato Aspirin Sun.

Si tratta del quarto album della folk singer, in uscita il 7 aprile 2023 per Bella Union e anticipato dai singoli King Blixa e Christodora House, quest’ultimo accompagnato da un video di Francesco Cabras.

Aspirin Sun si preannuncia un disco in bilico tra folk e psichedelia, luci e ombre, passato e futuro, amore e perdita.

Un disco che vede, ancora una volta, l’importante collaborazione del chitarrista dei Dream Syndicate Jason Victor, il bassista Pete Galub e naturalmente Steve Shelley. (La redazione)

