Le foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme a San Valentino

Dopo i dubbi circa una presunta crisi tra l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, che a Sanremo 2023 si era baciato appassionatamente con Rosa Chemical, sono finalmente arrivate le foto dei Ferragnez insieme, nel giorno di San Valentino, che tanto i fan attendevano.

Le foto di Ferragni e Fedez insieme a San Valentino sono state rese pubbliche su Instagram da Whoopsee. (La redazione)

View this post on Instagram

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.