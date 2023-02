I newyorkesi Lemon Twigs con il nuovo album Everything Harmony

2 Minuti

I Lemon Twigs – duo glam/indie-rock di Long Island, New York, composto dai fratelli Brian e Michael D’Addario – hanno pubblicato tra il 2016 e il 2020 tre album di successo per 4AD, prima di passare alla corte dell’etichetta cult indie di Brooklyn Captured Tracks, per la quale il 5 maggio 2023 daranno alle stampa l’album Everything Harmony.

I Lemon Twigs di Everything Harmony si ispirano al sound di Simon & Garfunkel, Arthur Russell e Moondog, passano da momenti cupi ad altri più frizzanti ed allegri.

Il disco è stato scritto, registrato e prodotto dai fratelli D’Addario stessi tra Manhattan, Brooklyn e gli studi Hyde Street di San Francisco.

Del nuovo singolo Any Time of Day, il duo racconta:

Siamo stati scritturati da un network per scrivere musica e recitare in uno show televisivo interattivo su un immaginaria band degli anni ’70. Abbiamo scritto un mucchio di canzoni nello stile dei Kiss per la colonna sonora dello show, più questa traccia che è finita nel nostro nuovo album. In un solo mese durante 2019 abbiamo registrato gli 8 episodi dello show, poi in seguito a una causa legale il servizio di streaming Quibi ha cessato la sua attività e cancellato il nostro show. La canzone parla della natura ciclica della vita. Tutto va avanti e procede… fuori il vecchio, dentro il nuovo! Lemon Twigs

I Lemon Twigs hanno inciso il loro esordio Do Hollywood nel 2016, diventando velocemente la next big thing della scena americana e contando sul supporto di fan della prima come Elton John, Questlove e Jack Antonoff.

Il duo recentemente ha fatto parte del team di produzione degli ultimi due album della star americana Weyes Blood, collaborato con il loro eroe personale Todd Rundgren per l’ultimo album Space Force e con Tim Heidecker per Fear of Death.

Il sound della band dei fratelli D’Addario nel corso degli anni è stato definito indie-rock, glam, psych, 60’s baroque-pop e folk. (La redazione)

