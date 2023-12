Big di Sanremo 2024, ecco alcuni nomi in ballo secondo i rumors

La città dei fiori si prepara a svelare i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, con Amadeus pronto a annunciare domani, alle 13:30 su Rai1, i nomi dei “Big” in gara. Mentre la rete è in fermento per le voci più disparate, emerge una lista di papabili che include nomi illustri della scena musicale italiana.

A poche ore dall’annuncio tanto atteso, i rumors si intensificano, alimentati anche dallo stesso Amadeus che, attraverso i suoi canali social, ha condiviso un video mostrandosi alle prese con la compilazione dell’elenco.

Secondo diversi fonti, così come riportato anche da Adnkronos – alcuni nomi spiccano tra le indiscrezioni, tra cui Negramaro, The Kolors, Il Volo, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso e molti altri, così come abbiamo riportato anche nell’articolo di qualche giorno fa. Alcuni sostengono che Amadeus potrebbe persino sorprendere tutti con il ritorno dei Jalisse.

L’annuncio ufficiale, tuttavia, è previsto solo domani, domenica 3 dicembre 2023, e gli appassionati di musica dovranno pazientare fino alle 13:30 per scoprire quali artisti calcheranno il palco del Teatro Ariston. L’annuncio avverrà al TG1.

Secondo le regole di questa edizione, Amadeus dovrebbe annunciare 23 nomi, ai quali si aggiungeranno i 3 artisti provenienti dalla finale di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre 2023.

Amadeus ha confessato che la selezione di quest’anno è stata particolarmente impegnativa, con oltre 400 proposte ricevute, di cui 50 considerate come papabili. Sarà quindi un verdetto atteso con trepidazione, che darà il via alla contesa musicale più celebre d’Italia.

Nel frattempo se siete curiosi di sapere quale grande artista italiano vivente finora non ha mai partecipato al celebre Festival della canzone italiana, lo potrete scoprire leggendo questo articolo. (La redazione)