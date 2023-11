Sanremo 2024, il toto-big in attesa dell’annuncio di Amadeus

Il palco del Festival di Sanremo 2024 si prepara a ospitare un grande ritorno: Giovanni Allevi, il rinomato pianista italiano, varcherà nuovamente i riflettori il 7 febbraio 2024. Un evento emozionante che si svolgerà in un contesto particolare, poiché Allevi affronta con coraggio la sua battaglia contro il mieloma multiplo.

Giovanni Allevi, il primo ospite

L’annuncio è giunto direttamente da Amadeus, il direttore artistico e conduttore di Sanremo, giunto a quanto pare alla sua quinta e ultima edizione. La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di musica e non solo, creando un’atmosfera di attesa palpabile.

L’annuncio dei Big di Sanremo 2024

Ma le sorprese non finiscono qui. Amadeus ha dichiarato che il 3 dicembre 2023, durante il TG1 in onda alle 13:30, saranno finalmente svelati i nomi dei talenti che si contenderanno il palcoscenico della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Centinaia di tracce sono giunte nelle mani del direttore artistico, provenienti da artisti di ogni genere e stile.

L’attesa è alle stelle, e gli appassionati di musica di tutto il paese non vedono l’ora di scoprire chi sarà protagonista della prossima edizione. Amadeus, con la sua consueta maestria, ha promesso una selezione di talenti straordinari, pronti a stupire e conquistare il cuore del pubblico.

In un connubio di emozioni, talento e pura passione musicale, Sanremo 2024 si preannuncia come un evento imperdibile. La data è segnata, gli artisti sono pronti a salire sul palco, e il pubblico è in trepidante attesa di assistere a uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Il toto-artisti di Sanremo 2024

Naturalmente in attesa dell’annuncio dei campioni che parteciperanno alla settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana si fanno diversi nomi di artisti che dovrebbero calcare il palco dell’Ariston. Tra questi, solo per citarne alcuni, ci sono: Angelina Mango, Bresh, Jalisse, Matteo Romano, Arisa, Marcella Bella, Alfa, Tedua, Gigi D’Alessio, Sangiovanni, Geolier, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rose Villain, Gazzelle, Pooh, Anna Pepe, Sacky, Chadia Rodriguez, Shiva, Ghali, Calcutta, Zero Assoluto, Ivan Cattaneo, Francesco Renga…

Sanremo Giovani 2023, i 12 finalisti

Il prossimo 19 dicembre 2023, in diretta su Rai Uno, dodici giovani artisti si sfideranno a suon di musica per accedere tra i big del Festival della Canzone italiana 2024. Soltanto tre sono i posti disponibili per salire sul palco dell’Ariston assieme ai campioni di Sanremo 2024.

Regolamento e date del Festival

La 74ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Ci saranno delle novità e modifiche, una riguarda anche l’ordine di esibizione degli artisti. Pe esempio, nella prima serata si esibiranno tutti i 26 cantanti in gara, mentre 13 di loro saranno presenti nella seconda serata e altrettanti nella terza. Se siete interessati all’intero regolamento di Sanremo 2024, lo potete consultare attraverso questo link. (La redazione)