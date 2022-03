«Better in the Sade» è il settimo album di Patrick Watson

1 Minuto

119 Parole

Si intitola Better in the Sade il nuovo album di Patrick Watson, musicista nato in California (USA) ma cresciuto nel Quebec (Canada).

Better in the Sade, in uscita il 22 aprile 2022 per Secret City Records, è il frutto di due anni molto prolifici per Patrick, durante i quali – nonostante la pandemia – ha composto, registrato e pubblicato molteplici brani (A Mermaid in Lisbon, Que reste-t’il de nos amours, Lost with You), continuando a riscuotere successi dopo il pluripremiato Wave del 2019.

Height of the Feeling, che vede la partecipazione di La Force, è il primo singolo che anticipa Better in the Sade, settimo album in studio di Patrick Watson. (La redazione)