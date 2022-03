Kelly Lee Owens. «LP.8» è il nuovo album della musicista e producer gallese

2 Minuti

Si intitola LP.8 il terzo album della producer e compositrice gallese di musica elettronica Kelly Lee Owens, in arrivo dopo il grande successo di critica e pubblico di Inner Song del 2020.

LP.8 è nato con una serie di session studio, senza preconcetti o aspettative di alcun tipo: un’esplorazione sfrenata nel subconscio creativo dell’artista.

Durante lo stop forzato dal Covid del tour di Inner Song, Kelly Lee Owens ha deciso di trasferirsi a Oslo, Norvegia, per un cambio di scenario e tuffarsi in studio di registrazione a lavorare su del nuovo materiale.

Nel freddo clima norvegese ha iniziato a collaborare in studio con il produttore Lasse Marhaug, conosciuto per il suo lavoro con Merzbow, Sunn O))) e Jenny Hval.

Con Lasse ha inziato un nuovo percorso creativo, influenzata dalle trame di artisti distanti tra loro come Throbbing Gristle e Enya, entrambi punti fermi della sua crescita musicale.

LP.8, in uscita il 29 aprile 2022 per Smalltown Supersound, è un lavoro che unisce atmosfere vicini all’industrial e misticismo celtico, figli di una precisa scelta creativa voluta dall’artista.

Kelly Lee Owens è diventata nel giro di pochi anni, con due e una manciata di singoli, importanti remix e collaborazioni, uno dei nomi principali dell’attuale scena elettronica, capace di competer con grandi nomi come Onehotrix Point Never e Jon Hopkins.

Kelly Lee Owens sarà in Italia per due live-set: 15 giugno 2022 al Circolo Magnolia di Milano e il 10 luglio 2022 ad Artivive Festival di Modena.(La redazione)

