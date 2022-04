La leggenda giamaicana Horace Andy con il nuovo album «Midnight Rocker» prodotto da Adrian Sherwood

2 Minuti

Dieci nuovissime registrazioni del leggendario cantante giamaicano e collaboratore di lunga data dei Massive Attack, Horace Andy, prodotte da Adrian Maxwell Sherwood.

Midnight Rocker, questo il titolo del nuovo album di Horace Andy, è stato paragonato a Rainford e Heavy Rain, gli album di fine carriera che Sherwood ha tirato fuori da Lee “Scratch” Perry.

Midnight Rocker è il risultato di una straordinaria suite di brani che brillano di musicalità con una produzione accurata e con la bellissima voce di Horace.

Il materiale include la rivisitazione e l’aggiornamento di alcune canzoni classiche di Horace Andy come Mr. Bassie, ma il grosso dei brani sono composizioni inedite con messaggi contemporanei, come Watch Over Them e Materialist. La coppia ha anche interpretato Safe From Harm, un primo singolo molto amato dal gruppo a cui Andy è più associato: i Massive Attack.

On-U Sound è molto orgogliosa di presentare un album davvero meraviglioso con uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi nella ricca storia della musica giamaicana, Horace Andy. Questa è una vera performance da stella d’oro e ne sono molto orgoglioso. Adrian Maxwell Sherwood

Pubblicato l’8 aprile 2022 da On-U Sound, Midnight Rocker di Andy Horace è in streaming sul nostro sito via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

