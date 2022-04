«Blue Skies» è il quarto album dei Dehd, trio alternative rock di Chicago.

1 Minuto

159 Parole

I Dehd, acclamato trio alternative rock di Chicago, stanno bruciando le tappe del successo e doppiando la concorrenza.

Il loro quarto album, Blue Skies, è tra i dischi indipendenti più attesi del 2022, trainato dai singoli in bilico tra power pop e indie rock come Bad Love, Stars, Bop e Empty in My Mind.

Blue Skies è un album che emozionerà i fan dei Dehd, un lavoro in cui rock classico, contemporaneo e futuro viaggiano insieme grazie a un gusto unico per tecnica di produzione e ricerca degli arrangiamenti.

Prodotto da Jason Balla, mixato da Craig Silvey e masterizzato da Heba Kadry, Blue Skies è in uscita il 27 maggio 2022 per Fat Possum.

Tutte le canzoni del disco sono state scritte da Emily Kempf, Jason Balla e Eric McGrady. (La redazione)

