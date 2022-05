Hollie Cook con il nuovo album «Happy Hour»

Happy Hour è l’album della maturità di Hollie Cook, un disco ispirato al lovers rock, lo stile reggae che fece impazzire Londra negli anni ’70, ma anche vicino a quanto fatto dall’artista inglese con i precedenti lavori.

Happy Hour, in uscita il 24 giugno 2022 per Merge Records, è stato registrato con i musicisti Ben McKone e Luke Allwood dei General Roots e prodotto da Youth.

Full Moon Baby è il singolo che anticipa il nuovo album della musicista britannica Hollie Cook. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.