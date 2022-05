The Dream Syndicate. Il videoclip di «Damian», secondo singolo estratto da «Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions»

1 Minuto

178 Parole

Ad anticipare Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, il nuovo album dei Dream Syndicate in uscita il 10 giugno 2022 per Fire Records, arriva il video del nuovo singolo Damian.

Ecco cosa si legge sulla pagina FB della formazione californiana guidata da Steve Wynn.

Ben Mahon ha ideato questo cortometraggio ispirato a “Damian”, il secondo singolo del nostro nuovo album in uscita “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions”. Ci piace: ci ricorda alcuni dei nostri film indipendenti britannici preferiti, in particolare il grande, recente classico al volante “Locke”. E, ehi, una piccola crociera per le strade di Londra non è mai una brutta cosa. Proprio come il personaggio della canzone, il protagonista di questo film sembra essersi trovato in un mondo di guai, un mondo che possiamo solo immaginare. Ti vogliamo bene. Grazie, Ben. The Dream Syndicate

Con Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions i Dream Syndicate sono andati ben oltre le loro prime influenze dei Velvet Underground e hanno affrontato il glam britannico, il prog tedesco e altro ancora. (La redazione)