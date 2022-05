«Formentera» è il nuovo album dei canadesi Metric

2 Minuti

234 Parole

All Comes Crashing è il primo singolo estratto dal nuovo album Formentera dei Metric, l’ottavo della lunga e fortunata carriera della formazione canadese.

I Metric sono una rock band di Toronto acclamata dalla critica e dal pubblico, composta da Emily Haines, James Shaw, Joshua Winstead e Joules Scott Key.

Il loro ultimo album Art of Doubt è uscito nel 2018 e ha ricevuto elogi da importanti media come NPR Music, New York Times e Rolling Stone.

Ecco cosa dice Emily Haines, leader e cantante dei Metric, circa l’uscita del singolo All Comes Crashing.

Non tutti hanno una vita convenzionale con relazioni convenzionali e ‘All Comes Crashing’ è una canzone d’amore che va oltre il romanticismo, un’espressione di solidarietà con chiunque vorresti avere accanto a te in caso di catastrofe. Potrebbe essere il tuo migliore amico, potrebbe essere il tuo fratello di sangue o il tuo cane. La canzone è dedicata a coloro che consideri la tua famiglia, qualunque essa sia per te. Emily Haines

Le parole “This Is What Happened” lampeggiano sullo schermo nel video e sono diventate il motto della band mentre facevano i conti con gli eventi degli ultimi anni: una band al culmine del potere creativo che tenta di decifrare il mondo turbolento che li circonda.

Formentera dei Metric sarà pubblicato l’8 luglio 2022 per l’etichetta indipendente Thirty Tigers. (La redazione)